В США допустили избыточность антироссийских санкций

На фоне роста цен на энергоресурсы в связи с антироссийскими санкциями в марте в США был установлен рекорд цен на бензин — $4,17 за галлон (3,785 л). В апреле Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и затем неоднократно связывал рост цен с действиями России. По итогам мая инфляция в США ускорилась до максимума с декабря 1981 г. и достигла 8,6%. В апреле показатель составлял 8,3%.