В США допустили избыточность антироссийских санкций
Вашингтон обеспокоен, что санкции в отношении России, введенные после начала спецоперации на Украине, могут стать избыточными, заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо в ходе выступления на слушаниях в конгрессе.
«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России, а также выслали часть российских дипломатов из своих столиц. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.
В ответ Москва также ввела санкции в отношении западных стран. Первые санкции против США были введены 15 марта: под них попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и др. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и чиновники госдепа.
На фоне роста цен на энергоресурсы в связи с антироссийскими санкциями в марте в США был установлен рекорд цен на бензин — $4,17 за галлон (3,785 л). В апреле Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и затем неоднократно связывал рост цен с действиями России. По итогам мая инфляция в США ускорилась до максимума с декабря 1981 г. и достигла 8,6%. В апреле показатель составлял 8,3%.