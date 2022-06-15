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Политика

В США допустили избыточность антироссийских санкций

Ведомости

Вашингтон обеспокоен, что санкции в отношении России, введенные после начала спецоперации на Украине, могут стать избыточными, заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо в ходе выступления на слушаниях в конгрессе.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России, а также выслали часть российских дипломатов из своих столиц. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года. 

В ответ Москва также ввела санкции в отношении западных стран. Первые санкции против США были введены 15 марта: под них попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и др. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и чиновники госдепа.

На фоне роста цен на энергоресурсы в связи с антироссийскими санкциями в марте в США был установлен рекорд цен на бензин — $4,17 за галлон (3,785 л). В апреле Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и затем неоднократно связывал рост цен с действиями России. По итогам мая инфляция в США ускорилась до максимума с декабря 1981 г. и достигла 8,6%. В апреле показатель составлял 8,3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных