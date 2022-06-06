Россия ввела санкции против 61 гражданина США
Россия расширила ранее введенные санкции против граждан США, добавив в черный список еще 61 человека, передает пресс-служба МИД РФ. В заявлении уточняется, что санкции вводятся в качестве ответных мер на постоянно расширяющиеся ограничения против российских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса.
«В «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — подчеркнуто в заявлении.
Под ограничения попали, в частности, министры энергетики и финансов Дженнифер Грэнхольм и Джанет Йеллен, директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Беллинджер, руководитель офиса госдепартамента по координации санкций Джеймс О’Брайен, а также представители компаний Raytheon Technologies, Delta Air Lines, Universal Pictures, Johnson Controls и др.
15 марта Россия первый раз ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции тогда попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.