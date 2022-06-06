Россия ввела санкции против 61 гражданина США

15 марта Россия первый раз ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции тогда попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.