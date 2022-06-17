Байден призвал граждан США не участвовать в боевых действиях на Украине

15 июня издание The Telegraph сообщило, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом.