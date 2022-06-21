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Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера Польши

Ведомости

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил об уходе в отставку с поста вице-премьера, передает Wprost.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — сообщил Качиньский.

Он рассказал, что его преемником на посту станет глава минобороны Польши Мариуш Блащак. По словам Качиньского, это «совершенно естественное решение»: на фоне кризиса на Украине такое объединение имеет большие преимущества.

72-летний Ярослав Качиньский занимает пост вице-премьера с октября 2020 г. Он курировал силовые структуры в правительстве, а также был председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Партией «Право и справедливость» Качиньский руководит с 2003 г. В 2021 г. его в очередной раз переизбрали на пост главы партии, после чего он пообещал больше не принимать участие в выборах на этот пост. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных