Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера Польши
Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил об уходе в отставку с поста вице-премьера, передает Wprost.
«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — сообщил Качиньский.
Он рассказал, что его преемником на посту станет глава минобороны Польши Мариуш Блащак. По словам Качиньского, это «совершенно естественное решение»: на фоне кризиса на Украине такое объединение имеет большие преимущества.
72-летний Ярослав Качиньский занимает пост вице-премьера с октября 2020 г. Он курировал силовые структуры в правительстве, а также был председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Партией «Право и справедливость» Качиньский руководит с 2003 г. В 2021 г. его в очередной раз переизбрали на пост главы партии, после чего он пообещал больше не принимать участие в выборах на этот пост.