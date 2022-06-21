Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера Польши

72-летний Ярослав Качиньский занимает пост вице-премьера с октября 2020 г. Он курировал силовые структуры в правительстве, а также был председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Партией «Право и справедливость» Качиньский руководит с 2003 г. В 2021 г. его в очередной раз переизбрали на пост главы партии, после чего он пообещал больше не принимать участие в выборах на этот пост.