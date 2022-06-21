Захарова назвала враждебными действия Литвы по транзиту в Калининград
Действия властей Литвы, которые запретили транзит товаров в Калининградскую область, агрессивны и враждебны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев.Live».
«Мне кажется, она должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Москва соответствующе отреагирует на действия Литвы.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял Калининград.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Литвы «беспрецедентными». Он отметил, что ситуацию нужно глубоко проанализировать, прежде чем принимать меры. МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Литвы в Москве Виргинии Умбрасене и потребовал немедленно отменить ограничения. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
В 2002 г. Россия и ЕС приняли совместное заявление о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России, которое регулирует этот вопрос. Москва обвинила Вильнюс в его нарушении. В МИДе Литвы заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.