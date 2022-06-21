Захарова назвала враждебными действия Литвы по транзиту в Калининград

«Мне кажется, она должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Москва соответствующе отреагирует на действия Литвы.