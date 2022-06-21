Страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества

При этом во время встречи, которая состоялась в понедельник, ряд государств-членов подчеркнули необходимость выполнения Украиной условий, выдвинутых ЕК, прежде чем переговоры о вступлении страны продвинутся дальше. Комиссия ясно дала понять, что не существует ускоренного пути для получения членства в ЕС. Процесс может занимать более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку в 2013 г., и ее заявка рассматривалась десять лет.