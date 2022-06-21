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Страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества

Ведомости

27 государств - членов Европейского союза (ЕС) поддержали решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены сообщества. Как ожидается, страна получит его в конце этой недели во время саммита ЕС, который состоится 23-24 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на участников переговорного процесса.

На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине данный статус, что стало первым шагом Киева на пути ко вступлению в ЕС. Ожидается, что такой же статус получат Молдавия и, возможно, Грузия.

«Настало время признать, что место Украины, Молдовы и Грузии в будущем – внутри ЕС», – написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме с приглашением на саммит.

При этом во время встречи, которая состоялась в понедельник, ряд государств-членов подчеркнули необходимость выполнения Украиной условий, выдвинутых ЕК, прежде чем переговоры о вступлении страны продвинутся дальше. Комиссия ясно дала понять, что не существует ускоренного пути для получения членства в ЕС. Процесс может занимать более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку в 2013 г., и ее заявка рассматривалась десять лет.

Основные требования, предъявленные Украине, касаются принятия антиолигархического законодательства и законодательства в области СМИ, усиления борьбы с коррупцией, улучшения системы отбора судей, а также реформ нормативно-правовой базы для защиты национальных меньшинств.

Ранее по теме: Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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