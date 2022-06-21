Страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества
27 государств - членов Европейского союза (ЕС) поддержали решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены сообщества. Как ожидается, страна получит его в конце этой недели во время саммита ЕС, который состоится 23-24 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на участников переговорного процесса.
На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине данный статус, что стало первым шагом Киева на пути ко вступлению в ЕС. Ожидается, что такой же статус получат Молдавия и, возможно, Грузия.
«Настало время признать, что место Украины, Молдовы и Грузии в будущем – внутри ЕС», – написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме с приглашением на саммит.
При этом во время встречи, которая состоялась в понедельник, ряд государств-членов подчеркнули необходимость выполнения Украиной условий, выдвинутых ЕК, прежде чем переговоры о вступлении страны продвинутся дальше. Комиссия ясно дала понять, что не существует ускоренного пути для получения членства в ЕС. Процесс может занимать более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку в 2013 г., и ее заявка рассматривалась десять лет.
Основные требования, предъявленные Украине, касаются принятия антиолигархического законодательства и законодательства в области СМИ, усиления борьбы с коррупцией, улучшения системы отбора судей, а также реформ нормативно-правовой базы для защиты национальных меньшинств.