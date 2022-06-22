Госдеп: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности
США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
По ее словам, США были активно вовлечены в дипломатический процесс, касающийся гарантий безопасности, вплоть до начала спецоперации на Украине. «Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, — и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением», — отметила Шерман (цитата по «РИА Новости»).
Она также рассказала о том, что российская сторона неоднократно настаивала на возврате НАТО к конфигурации 1997 г., что США считают «абсурдным». Позиция американской стороны остается неизменной: страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения, заключила дипломат.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.
9 мая глава государства заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Путин тогда напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, Москва призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».