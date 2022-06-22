Госдеп: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности

По ее словам, США были активно вовлечены в дипломатический процесс, касающийся гарантий безопасности, вплоть до начала спецоперации на Украине. «Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, — и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением», — отметила Шерман (цитата по «РИА Новости»).