В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России
Евросоюз должен прекратить вводить антироссийские санкции и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров, заявил в интервью Reuters старший помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
«В конце концов, Европа окажется на проигравшей стороне в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, чтобы мы прекратили процесс введения санкций», — пояснил Орбан.
По его словам, чем больше ЕС вводит санкций, тем в худшем состоянии он находится. России от ограничений «больно», но она «выживает» и продолжает спецоперацию на Украине, убежден премьер. «Мы достигли точки, когда понимаем, что следовали стратегии в течение четырех месяцев, у нас есть некоторые достижения, но если так будет продолжаться, согласно разумному мышлению, это плохо кончится для Европы. Так что мы должны кое о чем подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — подчеркнул Орбан.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др. Венгрия не стала вместе с остальными странами ЕС вводить санкции против России.