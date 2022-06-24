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Политика

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России

Ведомости

Евросоюз должен прекратить вводить антироссийские санкции и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров, заявил в интервью Reuters старший помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

«В конце концов, Европа окажется на проигравшей стороне в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, чтобы мы прекратили процесс введения санкций», — пояснил Орбан.

По его словам, чем больше ЕС вводит санкций, тем в худшем состоянии он находится. России от ограничений «больно», но она «выживает» и продолжает спецоперацию на Украине, убежден премьер. «Мы достигли точки, когда понимаем, что следовали стратегии в течение четырех месяцев, у нас есть некоторые достижения, но если так будет продолжаться, согласно разумному мышлению, это плохо кончится для Европы. Так что мы должны кое о чем подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — подчеркнул Орбан.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли эмбарго на российскую нефть, санкции в отношении российских государственных СМИ, отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе «Сбера», и др. Венгрия не стала вместе с остальными странами ЕС вводить санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных