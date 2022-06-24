В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России

По его словам, чем больше ЕС вводит санкций, тем в худшем состоянии он находится. России от ограничений «больно», но она «выживает» и продолжает спецоперацию на Украине, убежден премьер. «Мы достигли точки, когда понимаем, что следовали стратегии в течение четырех месяцев, у нас есть некоторые достижения, но если так будет продолжаться, согласно разумному мышлению, это плохо кончится для Европы. Так что мы должны кое о чем подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», — подчеркнул Орбан.