Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ страны «до 24 февраля»
Установление границ Украины по состоянию «до 24 февраля» может стать предметом переговоров на встречах с российской делегацией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.
«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия переговоров, но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, готова ли украинская сторона обсуждать «границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 г».
По его словам, предложение президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным остается в силе. Он также добавил, что Украина продолжит защищать целостность своей суверенной территории, признав, что Россия превосходит по силе, поэтому поставляемого Западом оружия «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе».
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа.
Зеленский ранее говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл требования главы государства для возобновления переговоров «несерьезным подходом».