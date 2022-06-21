Токаев высказался в пользу предоставления Украине внеблокового статуса
Внеблоковый статус Украины — это хорошее и приемлемое решение текущей ситуации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.
«Когда я разговаривал по телефону с президентом [России Владимиром] Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — отметил Токаев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, речь идет о договоренностях, которые были «почти достигнуты в Стамбуле». «Я думаю, этот статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества», — заключил глава государства.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».