Токаев высказался в пользу предоставления Украине внеблокового статуса

«Когда я разговаривал по телефону с президентом [России Владимиром] Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — отметил Токаев (цитата по «РИА Новости»).