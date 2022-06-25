Минобороны сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком
Город Северодонецк Луганской народной республики находится под полным контролем российских войск и народной милиции ЛНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Подразделениями Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.
В Минобороны отметили, что попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория предприятия контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР. После освобождения Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР также перешла под ее полный контроль, отметили в ведомстве.
Военные подразделения ЛНР вышли на южную окраину Лисичанска, также идет продвижение к западным окраинам города, сообщили сегодня «РИА Новости» со ссылкой на близкий к командованию Народной милиции ЛНР источник. В городской застройке Лисичанска идут бои, захвачена шахта, рассказал также ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.