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Минобороны сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Ведомости

Город Северодонецк Луганской народной республики находится под полным контролем российских войск и народной милиции ЛНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделениями Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

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В Минобороны отметили, что попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория предприятия контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР. После освобождения Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР также перешла под ее полный контроль, отметили в ведомстве.

Военные подразделения ЛНР вышли на южную окраину Лисичанска, также идет продвижение к западным окраинам города, сообщили сегодня «РИА Новости» со ссылкой на близкий к командованию Народной милиции ЛНР источник. В городской застройке Лисичанска идут бои, захвачена шахта, рассказал также ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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