Минобороны сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

В Минобороны отметили, что попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория предприятия контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР. После освобождения Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР также перешла под ее полный контроль, отметили в ведомстве.