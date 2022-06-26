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Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июня посетил командные пункты российских военных на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Шойгу также заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях, рассказали в Минобороны. Особое внимание министр уделил «организации обеспечения боевых действий и созданию необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации военных», отмечается в сообщении.

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Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе операции. Министр обороны уже отмечал госнаградами участников спецоперации на Украине. Так, в марте российские военные получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу».

В мае звания Героя России были удостоены заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных