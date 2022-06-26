Захарова заявила о запугивании Великобританией ядерной войной с Россией
Британские власти запугивают людей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь их внимание от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИДа, в частности, заявила, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорил о возможности применения Россией «тактического ядерного оружия» в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, пишет Захарова, министр обороны Бен Уоллес пообещал обсудить создание ракетно-ядерной программы Украины. Тогда Уоллес разговаривал с российскими пранкерами, думая, что ему позвонил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Глава британского МИДа Лиз Трасс рассуждала о «потенциальном конфликте России и НАТО, на что был вынужден реагировать даже Президент России Владимир Путин», добавила представитель российского ведомства.
«Кому-то может показаться, что все это — изобретение последнего времени, и вот только сейчас Лондон начал всех пугать российской угрозой. Но только тому, кто плохо знаком с историей вопроса», — написала Захарова, рассказав затем о книге доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне».
По ее словам, книга представляет собой «детальную реконструкцию последствий ядерного нападения Советского Союза на Британские острова».
24 июня Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала применением ядерного оружия, а российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, особенно в ситуации обострения украинского кризиса и развязывания гибридной кампании против России со стороны членов НАТО.
Также она говорила, что разработка Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) была преждевременной и контрпродуктивной, и Россия не намерена присоединяться к данному соглашению, а также следовать его указаниям.