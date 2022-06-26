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Захарова заявила о запугивании Великобританией ядерной войной с Россией

Ведомости

Британские власти запугивают людей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь их внимание от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИДа, в частности, заявила, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорил о возможности применения Россией «тактического ядерного оружия» в ходе спецоперации на Украине.

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Кроме того, пишет Захарова, министр обороны Бен Уоллес пообещал обсудить создание ракетно-ядерной программы Украины. Тогда Уоллес разговаривал с российскими пранкерами, думая, что ему позвонил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Глава британского МИДа Лиз Трасс рассуждала о «потенциальном конфликте России и НАТО, на что был вынужден реагировать даже Президент России Владимир Путин», добавила представитель российского ведомства.

«Кому-то может показаться, что все это — изобретение последнего времени, и вот только сейчас Лондон начал всех пугать российской угрозой. Но только тому, кто плохо знаком с историей вопроса», — написала Захарова, рассказав затем о книге доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне».

По ее словам, книга представляет собой «детальную реконструкцию последствий ядерного нападения Советского Союза на Британские острова».

24 июня Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала применением ядерного оружия, а российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, особенно в ситуации обострения украинского кризиса и развязывания гибридной кампании против России со стороны членов НАТО.

Также она говорила, что разработка Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) была преждевременной и контрпродуктивной, и Россия не намерена присоединяться к данному соглашению, а также следовать его указаниям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных