Захарова заявила о запугивании Великобританией ядерной войной с Россией

«Кому-то может показаться, что все это — изобретение последнего времени, и вот только сейчас Лондон начал всех пугать российской угрозой. Но только тому, кто плохо знаком с историей вопроса», — написала Захарова, рассказав затем о книге доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне».