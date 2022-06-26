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Власти Италии планируют отправить Украине новую партию оружия

Ведомости

Итальянское правительство работает над новым постановлением об отправке оружия Украине, формируя уже четвертую партию вооружений с февраля 2022 г., сообщает газета Il Messagero.

Итоговое решение о списке вооружений для отправки Киеву будет принято властями страны после саммита НАТО в Мадриде и согласования с другими участниками альянса. Текст постановления будет засекречен, но в списке вооружений для поставок числятся, в основном, бронетехника и тяжелая артиллерия, подтвердили источники газеты в правительстве. Предположительно, речь идет о поставках САУ М130, буксируемых гаубиц FH-70 и бронеавтомобилей Lince. Что касается дальнобойного и высокотехнологического оружия, то, как отмечает издание, Италия не собирается отправлять его Украине.

В документ также могут включить пункт об участии Италии в обучении украинских военных использованию западного оружия.

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25 апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что РФ направляла странам НАТО ноту протеста из-за поставок на Украину оружия. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для украинской стороны будут считаться законными целями.

В июне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что Киев дал гарантии Германии, что не будет обстреливать из предоставляемого ему оружия российскую территорию.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на территории страны. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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