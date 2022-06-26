Власти Италии планируют отправить Украине новую партию оружия

Итоговое решение о списке вооружений для отправки Киеву будет принято властями страны после саммита НАТО в Мадриде и согласования с другими участниками альянса. Текст постановления будет засекречен, но в списке вооружений для поставок числятся, в основном, бронетехника и тяжелая артиллерия, подтвердили источники газеты в правительстве. Предположительно, речь идет о поставках САУ М130, буксируемых гаубиц FH-70 и бронеавтомобилей Lince. Что касается дальнобойного и высокотехнологического оружия, то, как отмечает издание, Италия не собирается отправлять его Украине.