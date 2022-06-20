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Политика

Кулеба: при прекращении поставок оружия Украина продолжит воевать лопатами

Ведомости

В случае прекращения поставок оружия на Украину ее военные продолжат боевые действия с помощью лопат, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ARD. Об этом пишет ТАСС.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», – цитирует издание Кулебу.

Глава украинского МИДа добавил, что ускорение поставок оружия будет «существенной помощью». «Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», – отметил Кулеба. По его словам, страны Запада не должны рассчитывать на то, что Украина пойдет на уступки при прекращении поставок. Кулеба признал, что у России оружия гораздо больше, и выразил мнение, что Украина не может победить с «таким дисбалансом».

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит европейских лидеров – канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – выразил надежду, что они «не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружием». Как сообщал телеканал RAI News, одной из целей поездки является попытка преодолеть критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия.

Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин 7 июня сообщил, что страна экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн, что является самым крупным оборонным контрактом республики за последние 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных