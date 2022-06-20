Кулеба: при прекращении поставок оружия Украина продолжит воевать лопатами

Глава украинского МИДа добавил, что ускорение поставок оружия будет «существенной помощью». «Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», – отметил Кулеба. По его словам, страны Запада не должны рассчитывать на то, что Украина пойдет на уступки при прекращении поставок. Кулеба признал, что у России оружия гораздо больше, и выразил мнение, что Украина не может победить с «таким дисбалансом».