Песков: европейские лидеры должны сподвигнуть Зеленского «реально посмотреть на вещи»

Шольц, Драги и Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала RAI News. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к росту цен на него». По данным телеканала, политики в настоящее время находятся в Ирпене.