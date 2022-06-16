Песков: европейские лидеры должны сподвигнуть Зеленского «реально посмотреть на вещи»
Совершающие визит в Киев западные лидеры могут использовать эту возможность, чтобы сподвигнуть президента Украины Владимира Зеленского посмотреть на реальное положение дел, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств [ФРГ, Франции и Италии], а также президент Румынии, который будет там вместе с ними, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружием», — отметил Песков.
По его словам, такие действия продлят «страдания людей и просто нанесут еще новый ущерб стране». Песков выразил надежду на то, что западные лидеры используют контакты, чтобы сподвигнуть Зеленского посмотреть на «реальное положение дел».
Шольц, Драги и Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала RAI News. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к росту цен на него». По данным телеканала, политики в настоящее время находятся в Ирпене.
Пресс-служба немецкого кабмина также сообщила, что вместе с лидерами ФРГ, Франции и Италии в страну прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. «Цель визита — подать украинскому президенту сигнал европейской солидарности», — написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев пояснил «Ведомостям», что Драги, Шольц и Макрон в ходе визита в Киев будут доносить до руководства Украины мысль о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. О необходимости территориальных уступок 12 июня заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.