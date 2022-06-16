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Песков: европейские лидеры должны сподвигнуть Зеленского «реально посмотреть на вещи»

Ведомости

Совершающие визит в Киев западные лидеры могут использовать эту возможность, чтобы сподвигнуть президента Украины Владимира Зеленского посмотреть на реальное положение дел, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. 

«Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств [ФРГ, Франции и Италии], а также президент Румынии, который будет там вместе с ними, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружием», — отметил Песков. 

По его словам, такие действия продлят «страдания людей и просто нанесут еще новый ущерб стране». Песков выразил надежду на то, что западные лидеры используют контакты, чтобы сподвигнуть Зеленского посмотреть на «реальное положение дел».

Шольц, Драги и Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала RAI News. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к росту цен на него». По данным телеканала, политики в настоящее время находятся в Ирпене.

Пресс-служба немецкого кабмина также сообщила, что вместе с лидерами ФРГ, Франции и Италии в страну прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. «Цель визита — подать украинскому президенту сигнал европейской солидарности», — написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев пояснил «Ведомостям», что Драги, Шольц и Макрон в ходе визита в Киев будут доносить до руководства Украины мысль о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. О необходимости территориальных уступок 12 июня заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных