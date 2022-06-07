Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн, что является самым крупным оборонным контрактом республики за последние 30 лет, заявил польский министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин.
«Почти 3 млрд, более чем 2 000 700 000 золотых. Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет», — отметил Сасин (цитата по ТАСС). По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, «испытанное, проверенное и хорошо протестированное оружие», которое сейчас необходимо на поле боя, уже, вероятнее всего, на востоке Украины.
«Средства на это Украина частично получает от Евросоюза, частично платит из своего бюджета. А Польша получает эти деньги для того, чтобы улучшать свой производственный потенциал», — добавил он.
В конце мая заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич сообщил, что Польша передала Украине 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и обучила работе с ними «сотню украинских артиллеристов». Варшава поставила Украине гаубицы после вступления в силу закона, который упрощает передачу оружия Киеву. После США республика «является вторым крупнейшим донором вооружений для Украины», пишет «Польское радио».
Ранее состоялась отправка около 250 танков Т-72, самоходных гаубиц 2S1 Goździk, реактивных установок «Град» и ракет класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Помимо этого Киев получил из Польши дроны WB Electonics, беспилотники Warmate, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.