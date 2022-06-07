Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине

«Почти 3 млрд, более чем 2 000 700 000 золотых. Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет», — отметил Сасин (цитата по ТАСС). По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, «испытанное, проверенное и хорошо протестированное оружие», которое сейчас необходимо на поле боя, уже, вероятнее всего, на востоке Украины.