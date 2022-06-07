Газета
Политика

Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине

Ведомости

Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн, что является самым крупным оборонным контрактом республики за последние 30 лет, заявил польский министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин. 

«Почти 3 млрд, более чем 2 000 700 000 золотых. Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет», — отметил Сасин (цитата по ТАСС). По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, «испытанное, проверенное и хорошо протестированное оружие», которое сейчас необходимо на поле боя, уже, вероятнее всего, на востоке Украины.

«Средства на это Украина частично получает от Евросоюза, частично платит из своего бюджета. А Польша получает эти деньги для того, чтобы улучшать свой производственный потенциал», — добавил он.

В конце мая заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич сообщил, что Польша передала Украине 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и обучила работе с ними «сотню украинских артиллеристов». Варшава поставила Украине гаубицы после вступления в силу закона, который упрощает передачу оружия Киеву. После США республика «является вторым крупнейшим донором вооружений для Украины», пишет «Польское радио».

Ранее состоялась отправка около 250 танков Т-72, самоходных гаубиц 2S1 Goździk, реактивных установок «Град» и ракет класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Помимо этого Киев получил из Польши дроны WB Electonics, беспилотники Warmate, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных