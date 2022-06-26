В Крыму сообщили о новом обстреле Украиной платформы «Черноморнефтегаза»

В интервью телеканалу «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что удары были совершены по буровым платформам в 8.37 утра. Всего на трех вышках находилось 109 человек, 94 из которых были эвакуированы. По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, удар украинскими военными был нанесен со стороны Одессы, расстояние от которой до платформ составляет примерно 70 км.