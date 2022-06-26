В Крыму сообщили о новом обстреле Украиной платформы «Черноморнефтегаза»
Вооруженные силы Украины обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» в Черном море, жертв нет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Крыма.
«Да, это обстрел со стороны ВС Украины, пострадавших нет», — сказал агентству представитель экстренных служб.
20 июня Следственный комитет России сообщил, что российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту обстрела с украинской стороны буровой платформы ГУП «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения в Черном море. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.
В интервью телеканалу «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что удары были совершены по буровым платформам в 8.37 утра. Всего на трех вышках находилось 109 человек, 94 из которых были эвакуированы. По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, удар украинскими военными был нанесен со стороны Одессы, расстояние от которой до платформ составляет примерно 70 км.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет тогда заявил «РИА Новости», что «атака на объекты гражданской инфраструктуры» дает РФ свободу действий: «Ответ будет исчерпывающий».