Газета
Политика

В Крыму сообщили о новом обстреле Украиной платформы «Черноморнефтегаза»

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» в Черном море, жертв нет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Крыма.

«Да, это обстрел со стороны ВС Украины, пострадавших нет», — сказал агентству представитель экстренных служб.

20 июня Следственный комитет России сообщил, что российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту обстрела с украинской стороны буровой платформы ГУП «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения в Черном море. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.

Ранее по теме: В Крыму сообщили о возможных жертвах в результате ударов по нефтяным вышкам

В интервью телеканалу «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что удары были совершены по буровым платформам в 8.37 утра. Всего на трех вышках находилось 109 человек, 94 из которых были эвакуированы. По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, удар украинскими военными был нанесен со стороны Одессы, расстояние от которой до платформ составляет примерно 70 км.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет тогда заявил «РИА Новости», что «атака на объекты гражданской инфраструктуры» дает РФ свободу действий: «Ответ будет исчерпывающий».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных