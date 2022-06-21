В Крыму сообщили о возможных жертвах в результате ударов по нефтяным вышкам

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «РИА Новости», что пожар на вышке продолжается, к ней пытались подойти на корабле, но сделать это не удалось. Огонь перекинулся к скважине, спасатели продолжают тушить его. Спасатели продолжают искать семерых пропавших, однако пока поиски результатов не дали.