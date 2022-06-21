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В Крыму сообщили о возможных жертвах в результате ударов по нефтяным вышкам

Ведомости

По предварительной информации, в результате удара ВСУ по вышкам «Черноморнефтегаза» 20 июня есть жертвы, поисковая операция продолжается, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — рассказал он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «РИА Новости», что пожар на вышке продолжается, к ней пытались подойти на корабле, но сделать это не удалось. Огонь перекинулся к скважине, спасатели продолжают тушить его. Спасатели продолжают искать семерых пропавших, однако пока поиски результатов не дали.

По словам сенатора, два пострадавших в результате пожара находятся в состоянии средней степени тяжести, их состояние не вызывает опасений. У третьего пострадавшего осколочное ранение ног, рассказала она. »Извлечены осколки, в дальнейшем операции не понадобится, его жизни ничего не угрожает», - добавила Ковитиди. 

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по вышкам «Черноморнефтегаза». По его данным, с вышек было эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остались на охране действующих вышек. СКР возбудил уголовное дело после ударов по предприятию. По данным ведомства, ВСУ применили для обстрела оружие с высокими поражающими свойствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных