СКР возбудил уголовное дело после удара по буровым платформам в Черном море
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела буровых вышек «Черноморнефтегаза» украинскими военными, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря», — указано в сообщении.
Согласно информации ведомства, ВСУ при обстреле применили оружие с высокими поражающими свойствами. После попадания на платформе госпредприятия, которое вело добычу на Одесском месторождении, произошло возгорание, в результате чего двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.
В СКР подчеркнули, что следствие намерено установить украинских силовиков, причастных к совершению данного преступления.
Ранее об украинском ударе по газодобывающей платформе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно последней информации, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ.
«К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — написал Аксенов.