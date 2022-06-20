СКР возбудил уголовное дело после удара по буровым платформам в Черном море

«К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — написал Аксенов.