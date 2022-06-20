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СКР возбудил уголовное дело после удара по буровым платформам в Черном море

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела буровых вышек «Черноморнефтегаза» украинскими военными, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря», — указано в сообщении.

Согласно информации ведомства, ВСУ при обстреле применили оружие с высокими поражающими свойствами. После попадания на платформе госпредприятия, которое вело добычу на Одесском месторождении, произошло возгорание, в результате чего двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.

В СКР подчеркнули, что следствие намерено установить украинских силовиков, причастных к совершению данного преступления.

Ранее об украинском ударе по газодобывающей платформе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно последней информации, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ.

«К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — написал Аксенов.

Ранее по теме: Аксенов сообщил об эвакуации 21 человека с буровых вышек «Черноморнефтегаза»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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