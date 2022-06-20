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Аксенов сообщил об эвакуации 21 человека с буровых вышек «Черноморнефтегаза»

Ведомости

В момент ударов ВСУ по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» на них находилось 109 человек, 21 из них уже эвакуировали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 

«Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован», — рассказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»). Самый сильный удар пришелся на первую вышку: на ней находилось 12 человек, 5 из которых были ранены, отметил он. Поиски остальных работников продолжаются. 

Ранее сегодня Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым вышкам компании. Тогда он рассказал о 5 эвакуированных людях, 3 из которых получили ранения. Минобороны России проводит спасательную операцию с помощью патрульных судов и авиации, добавил он. 

Как отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, добыча на месторождении после ударов ВСУ была приостановлена. «Они [ВСУ] прекрасно знают, что месторождение находится буквально рядом, 71 км от Одессы. И взрывать газовое месторождение в данном случае еще и в море — это не поддается никакой логике», — сказала она (цитата по ТАСС), добавив, что на объекте удалось предотвратить техногенную катастрофу, в результате которой пострадали бы в том числе жители Одессы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных