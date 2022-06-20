Аксенов сообщил об эвакуации 21 человека с буровых вышек «Черноморнефтегаза»

Как отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, добыча на месторождении после ударов ВСУ была приостановлена. «Они [ВСУ] прекрасно знают, что месторождение находится буквально рядом, 71 км от Одессы. И взрывать газовое месторождение в данном случае еще и в море — это не поддается никакой логике», — сказала она (цитата по ТАСС), добавив, что на объекте удалось предотвратить техногенную катастрофу, в результате которой пострадали бы в том числе жители Одессы.