Аксенов сообщил об эвакуации 21 человека с буровых вышек «Черноморнефтегаза»
В момент ударов ВСУ по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» на них находилось 109 человек, 21 из них уже эвакуировали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован», — рассказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»). Самый сильный удар пришелся на первую вышку: на ней находилось 12 человек, 5 из которых были ранены, отметил он. Поиски остальных работников продолжаются.
Ранее сегодня Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым вышкам компании. Тогда он рассказал о 5 эвакуированных людях, 3 из которых получили ранения. Минобороны России проводит спасательную операцию с помощью патрульных судов и авиации, добавил он.
Как отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, добыча на месторождении после ударов ВСУ была приостановлена. «Они [ВСУ] прекрасно знают, что месторождение находится буквально рядом, 71 км от Одессы. И взрывать газовое месторождение в данном случае еще и в море — это не поддается никакой логике», — сказала она (цитата по ТАСС), добавив, что на объекте удалось предотвратить техногенную катастрофу, в результате которой пострадали бы в том числе жители Одессы.