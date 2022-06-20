Аксенов сообщил об ударах врага по буровым платформам в Крыму

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации», — рассказал Аксенов.