Аксенов сообщил об ударах врага по буровым платформам в Крыму
Украинские военные утром 20 июня ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза», пять человек спасли, остальных продолжают искать, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации», — рассказал Аксенов.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Черноморнефтегаз» принадлежит государству. Компания занимается добычей природного газа и газового конденсата, а также нефти, попутного газа, предоставляет услуги по бурению для добычи углеводородов.