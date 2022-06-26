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Bloomberg узнал о договоренности стран G7 оказывать бессрочную поддержку Киеву

Ведомости

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились оказывать Украине бессрочную поддержку для ее защиты от России, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько потребуется», — говорится в тексте проекта.

Агентство отмечает, что входящие в «большую семерку» страны обеспокоены затягиванием конфликта, а некоторые, например Германия и Франция, намекнули, что открыты идее о прекращении огня путем переговоров.

Ранее по теме: Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 млрд евро

В мае издание Der Spiegel сообщило, что страны - члены G7 намерены предоставить Украине 30 млрд евро в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется возвращать все средства. Как уточнил источник издания, эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.

В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.

Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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