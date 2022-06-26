Bloomberg узнал о договоренности стран G7 оказывать бессрочную поддержку Киеву
Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились оказывать Украине бессрочную поддержку для ее защиты от России, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько потребуется», — говорится в тексте проекта.
Агентство отмечает, что входящие в «большую семерку» страны обеспокоены затягиванием конфликта, а некоторые, например Германия и Франция, намекнули, что открыты идее о прекращении огня путем переговоров.
В мае издание Der Spiegel сообщило, что страны - члены G7 намерены предоставить Украине 30 млрд евро в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется возвращать все средства. Как уточнил источник издания, эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.
В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.
Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи.