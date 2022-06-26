Bloomberg узнал о договоренности стран G7 оказывать бессрочную поддержку Киеву

В мае издание Der Spiegel сообщило, что страны - члены G7 намерены предоставить Украине 30 млрд евро в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется возвращать все средства. Как уточнил источник издания, эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.