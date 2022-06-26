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G7 выделит $600 млрд на программу развития инфраструктуры в бедных странах

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) запустят программу, в рамках которой до 2027 г. государства планируют вложить до $600 млрд в инфраструктуру стран с низким уровнем доходов населения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

Проект призван стать конкурентом китайской программы «Один пояс — один путь». Соединенные Штаты и их партнеры по G7 намерены привлечь средства от международных партнеров, банков развития, финансовых учреждений, государственных фондов благосостояния. Сами США в течение пяти лет внесут $200 млрд в инфраструктурное партнерство G7, заявил президент страны Джо Байден.

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Программа направлена на развитие здравоохранения, цифровой связи, гендерного равенства, климатической и энергетической безопасности. По словам Байдена, в рамках партнерства США и страны G7 инвестируют в предприятие по производству вакцин от COVID-19 в Сенегале.

Американский президент также объявил, что компания из США построит в Румынии модульную реакторную установку в рамках инвестиций в энергетическую безопасность. После начала специальной военной операции России на Украине энергетическая зависимость от РФ стала проблемой для западных государств, говорится в сообщении.

«Это не благотворительность. Это инвестиции, которые выгодны всем, в том числе американскому народу и народам всех стран G7», — сказал Байден.

В феврале Bloomberg сообщал, что Евросоюз планирует выделить африканским странам 20 млрд евро на программу борьбы с Китаем. Пакет финансирования включает поддержку африканских транспортных сетей, проектов в области энергетики, цифровых технологий, образования и здравоохранения. Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Ее главная цель — укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами, отмечал ТАСС. Она была задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции «Один пояс — один путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных