G7 выделит $600 млрд на программу развития инфраструктуры в бедных странах
Страны «большой семерки» (G7) запустят программу, в рамках которой до 2027 г. государства планируют вложить до $600 млрд в инфраструктуру стран с низким уровнем доходов населения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.
Проект призван стать конкурентом китайской программы «Один пояс — один путь». Соединенные Штаты и их партнеры по G7 намерены привлечь средства от международных партнеров, банков развития, финансовых учреждений, государственных фондов благосостояния. Сами США в течение пяти лет внесут $200 млрд в инфраструктурное партнерство G7, заявил президент страны Джо Байден.
Программа направлена на развитие здравоохранения, цифровой связи, гендерного равенства, климатической и энергетической безопасности. По словам Байдена, в рамках партнерства США и страны G7 инвестируют в предприятие по производству вакцин от COVID-19 в Сенегале.
Американский президент также объявил, что компания из США построит в Румынии модульную реакторную установку в рамках инвестиций в энергетическую безопасность. После начала специальной военной операции России на Украине энергетическая зависимость от РФ стала проблемой для западных государств, говорится в сообщении.
«Это не благотворительность. Это инвестиции, которые выгодны всем, в том числе американскому народу и народам всех стран G7», — сказал Байден.
В феврале Bloomberg сообщал, что Евросоюз планирует выделить африканским странам 20 млрд евро на программу борьбы с Китаем. Пакет финансирования включает поддержку африканских транспортных сетей, проектов в области энергетики, цифровых технологий, образования и здравоохранения. Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Ее главная цель — укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами, отмечал ТАСС. Она была задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции «Один пояс — один путь».