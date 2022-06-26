G7 выделит $600 млрд на программу развития инфраструктуры в бедных странах

В феврале Bloomberg сообщал, что Евросоюз планирует выделить африканским странам 20 млрд евро на программу борьбы с Китаем. Пакет финансирования включает поддержку африканских транспортных сетей, проектов в области энергетики, цифровых технологий, образования и здравоохранения. Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Ее главная цель — укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами, отмечал ТАСС. Она была задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции «Один пояс — один путь».