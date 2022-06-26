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Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов

Ведомости

Страны G7 в краткосрочной перспективе могут заменить российские энергоносители поставками из других государств, «вечеринка» российских углеводородов закончилась, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

«В G7 мы все понимаем, что «вечеринка» российских углеводородов закончилась. В краткосрочной перспективе нам придется искать углеводороды в других местах. Я считаю, что ряд стран проявляют себя героически… Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над теми решениями, в которые мы все верим», — сказал Джонсон.

Среди стран, которые могут составить конкуренцию России в поставках углеводородов, Джонсон назвал страны ОПЕК. Британский премьер также добавил, что Лондон намерен развивать ветроэнергетику и строить по одному атомному реактору в год, а не по одному реактору за десять лет, как планировалось ранее.

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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошло в том числе эмбарго на российскую нефть. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.

14 июня The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские компании вынуждены прекратить свою деятельность из-за роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за отсутствия «дешевых» нефти и газа из России.

По оценкам, которые Bloomberg приводил в апреле, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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