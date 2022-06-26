Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошло в том числе эмбарго на российскую нефть. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.