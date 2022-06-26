Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов
Страны G7 в краткосрочной перспективе могут заменить российские энергоносители поставками из других государств, «вечеринка» российских углеводородов закончилась, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.
«В G7 мы все понимаем, что «вечеринка» российских углеводородов закончилась. В краткосрочной перспективе нам придется искать углеводороды в других местах. Я считаю, что ряд стран проявляют себя героически… Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над теми решениями, в которые мы все верим», — сказал Джонсон.
Среди стран, которые могут составить конкуренцию России в поставках углеводородов, Джонсон назвал страны ОПЕК. Британский премьер также добавил, что Лондон намерен развивать ветроэнергетику и строить по одному атомному реактору в год, а не по одному реактору за десять лет, как планировалось ранее.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошло в том числе эмбарго на российскую нефть. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.
14 июня The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские компании вынуждены прекратить свою деятельность из-за роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за отсутствия «дешевых» нефти и газа из России.
По оценкам, которые Bloomberg приводил в апреле, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее.