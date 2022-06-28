CNN: США сомневаются в возможности возврата Украиной утраченных территорий

При этом не все члены администрации разделают позицию касательно неизбежности территориальных потерь с украинской стороны. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет активные переговоры с руководством ВСУ об отвоевании утраченных территорий. «Мы должны держаться вместе. Путин с самого начала рассчитывал, что тем или иным образом НАТО и G7 расколются, но этого не произошло и не произойдет», – заявил Байден на саммите G7, проходивший в Баварских Альпах.