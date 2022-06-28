CNN: США сомневаются в возможности возврата Украиной утраченных территорий
Администрация президента США все больше сомневается в возможности для Украины вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских военных за последние четыре месяца, несмотря даже на поставки американского вооружения, сообщает CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.
Как утверждается, советники Джо Байдена уже обсуждают возможность изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что называть «победой» в конфликте, и согласиться на территориальные уступки. Однако в администрации подчеркнули, что США не станут оказывать давление на украинские власти, чтобы те согласились на уменьшение территории государства.
«Вопрос о том, сможет ли Украина вернуть эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, какую поддержку мы им оказываем», – отметил один из помощников Джо Байдена. Он добавил, что Украина официально запросила у США 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон обязался поставить только восемь.
При этом не все члены администрации разделают позицию касательно неизбежности территориальных потерь с украинской стороны. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет активные переговоры с руководством ВСУ об отвоевании утраченных территорий. «Мы должны держаться вместе. Путин с самого начала рассчитывал, что тем или иным образом НАТО и G7 расколются, но этого не произошло и не произойдет», – заявил Байден на саммите G7, проходивший в Баварских Альпах.
На прошлой неделе администрация объявила о выделении Украине $450 млн помощи в области безопасности, в том числе дополнительных систем запуска ракет, боеприпасов и патрульных катеров. Кроме того, США приобрели для украинской армии усовершенствованный зенитный ракетный комплекс класса «земля-воздух» NASAMS.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявлял, что Украина начнет переговоры с Россией после того, как вернет свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога.