Генконсульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки дипломатов
Генеральное консульство Греции в Москве приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня до 1 июля из-за высылки сотрудников, сообщили в диппредставительстве.
«В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа, со среды – 29 июня 2022 и до пятницы – 1 июля 2022, генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера. С понедельника – 4 июля 2022 г., генеральное консульство возобновляет работу», – говорится в сообщении.
25 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовые центры Греции с 27 июня приостанавливают прием документов на визы у россиян. Приостановку объяснили техническими причинами. Позже в Генконсульстве Греции в Санкт-Петербурге сообщили, что 27 июня 2022 г. все его отделы работают в штатном режиме.
В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г. 27 июня министерство иностранных дел России объявило о высылке восьми сотрудников посольства Греции в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Афин.