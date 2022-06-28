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Генконсульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки дипломатов

Ведомости

Генеральное консульство Греции в Москве приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня до 1 июля из-за высылки сотрудников, сообщили в диппредставительстве.

«В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа, со среды – 29 июня 2022 и до пятницы – 1 июля 2022, генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера. С понедельника – 4 июля 2022 г., генеральное консульство возобновляет работу», – говорится в сообщении.

25 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовые центры Греции с 27 июня приостанавливают прием документов на визы у россиян. Приостановку объяснили техническими причинами. Позже в Генконсульстве Греции в Санкт-Петербурге сообщили, что 27 июня 2022 г. все его отделы работают в штатном режиме.

В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г. 27 июня министерство иностранных дел России объявило о высылке восьми сотрудников посольства Греции в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Афин.

Ранее по теме: МИД РФ объявил о высылке восьми греческих дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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