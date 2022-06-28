Генконсульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки дипломатов

В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г. 27 июня министерство иностранных дел России объявило о высылке восьми сотрудников посольства Греции в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Афин.