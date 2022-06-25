Визовые центры Греции приостановят прием документов у россиян

Уведомление получили также персональные заявители, пишет портал TourDom.ru со ссылкой на соответствующее письмо. В документе отмечается, что россияне, которые записаны в визовые центры на даты после 27 июня, могут перенести визит на более поздний срок. Офисы визовых центров продолжат оказывать консультационные услуги и осуществлять выдачу паспортов туристам.