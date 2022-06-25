Визовые центры Греции приостановят прием документов у россиян
Визовые центры Греции с 27 июня приостанавливают прием документов на визы у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Приостановку объяснили техническими причинами, ее сроки не уточняются.
Туроператорам в греческом визовом центре вечером 24 июня сообщили, что с понедельника не будут работать консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. По данным одной из компаний, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.
«Сроки приостановки не уточняются. Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — сообщили в АТОР.
Процесс приема заявлений на визы возобновится, сообщили туроператорам в греческом консульстве.
Уведомление получили также персональные заявители, пишет портал TourDom.ru со ссылкой на соответствующее письмо. В документе отмечается, что россияне, которые записаны в визовые центры на даты после 27 июня, могут перенести визит на более поздний срок. Офисы визовых центров продолжат оказывать консультационные услуги и осуществлять выдачу паспортов туристам.