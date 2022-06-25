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Визовые центры Греции приостановят прием документов у россиян

Ведомости

Визовые центры Греции с 27 июня приостанавливают прием документов на визы у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Приостановку объяснили техническими причинами, ее сроки не уточняются.

Туроператорам в греческом визовом центре вечером 24 июня сообщили, что с понедельника не будут работать консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. По данным одной из компаний, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.

«Сроки приостановки не уточняются. Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — сообщили в АТОР.

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Процесс приема заявлений на визы возобновится, сообщили туроператорам в греческом консульстве.

Уведомление получили также персональные заявители, пишет портал TourDom.ru со ссылкой на соответствующее письмо. В документе отмечается, что россияне, которые записаны в визовые центры на даты после 27 июня, могут перенести визит на более поздний срок. Офисы визовых центров продолжат оказывать консультационные услуги и осуществлять выдачу паспортов туристам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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