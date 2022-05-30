Посольство Дании приостановило прием заявлений на визы и вид на жительство
Посольство Дании приостановило прием заявлений россиян на получение визы и вида на жительство в Дании, говорится на сайте дипмиссии.
«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Дании, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении.
5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что власти решили выслать 15 российских дипломатов, которые, по его словам, занимались разведывательной деятельностью.
5 мая МИД России объявил об ответной высылке из Москвы 7 сотрудников посольства Дании, а также об отказе в визе дипломату посольства. Также МИД оставил за собой право на дополнительные ответные шаги.
Ранее Литва, Чехия и Эстония приостановили выдачу виз гражданам России, а Нидерланды перестали выдавать россиянам краткосрочные визы. 30 мая визовый центр Италии сообщил, что восстановил свою работу. У центра были проблемы с оплатой консульского сбора, потому что ЦБ ввел санкции в отношении банка «Интеза».