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Посольство Дании приостановило прием заявлений на визы и вид на жительство

Ведомости

Посольство Дании приостановило прием заявлений россиян на получение визы и вида на жительство в Дании, говорится на сайте дипмиссии.

«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Дании, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении.

5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что власти решили выслать 15 российских дипломатов, которые, по его словам, занимались разведывательной деятельностью.

5 мая МИД России объявил об ответной высылке из Москвы 7 сотрудников посольства Дании, а также об отказе в визе дипломату посольства. Также МИД оставил за собой право на дополнительные ответные шаги.

Ранее Литва, Чехия и Эстония приостановили выдачу виз гражданам России, а Нидерланды перестали выдавать россиянам краткосрочные визы. 30 мая визовый центр Италии сообщил, что восстановил свою работу. У центра были проблемы с оплатой консульского сбора, потому что ЦБ ввел санкции в отношении банка «Интеза». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных