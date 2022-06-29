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Байден рассказал о планах НАТО по усилению восточного фланга

Ведомости

Президент США Джо Байден и другие лидеры стран - членов НАТО объявили о значительном усилении войск вдоль восточной границы альянса на фоне непрекращающейся спецоперации на Украине, пишет CNN.

Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО на саммите блока, глава США заявил о начале передвижения войск альянса, поставок нового оборудования и объектов военной инфраструктуры. По его словам Байдена, Соединенные Штаты создадут в Польше постоянный штаб для Пятого армейского корпуса, который принимал участие в обеих мировых войнах, операции в Косово и войне против терроризма. Кроме того, США окажут поддержку сменяемой бригаде в Румынии, усилят состав войск, развернутых в странах Балтии, направят две эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и разместят дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии.

«Мы с нашими союзными странами хотим убедиться, что НАТО готово противостоять угрозам со всех направлений – на всей территории альянса, на суше, в воздухе и на море», – отметил Байден.

Ранее Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё. Кроме того, на этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об увеличении численности сил быстрого реагирования c нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек.

В рамках саммита, который проходит в Мадриде с 28 по 30 июня, НАТО утвердит новую стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Ожидается, что документ признает Россию «прямой угрозой» безопасности стран альянса после начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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