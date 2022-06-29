Байден рассказал о планах НАТО по усилению восточного фланга
Президент США Джо Байден и другие лидеры стран - членов НАТО объявили о значительном усилении войск вдоль восточной границы альянса на фоне непрекращающейся спецоперации на Украине, пишет CNN.
Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО на саммите блока, глава США заявил о начале передвижения войск альянса, поставок нового оборудования и объектов военной инфраструктуры. По его словам Байдена, Соединенные Штаты создадут в Польше постоянный штаб для Пятого армейского корпуса, который принимал участие в обеих мировых войнах, операции в Косово и войне против терроризма. Кроме того, США окажут поддержку сменяемой бригаде в Румынии, усилят состав войск, развернутых в странах Балтии, направят две эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и разместят дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии.
«Мы с нашими союзными странами хотим убедиться, что НАТО готово противостоять угрозам со всех направлений – на всей территории альянса, на суше, в воздухе и на море», – отметил Байден.
В рамках саммита, который проходит в Мадриде с 28 по 30 июня, НАТО утвердит новую стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Ожидается, что документ признает Россию «прямой угрозой» безопасности стран альянса после начала спецоперации.