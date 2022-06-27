Столтенберг анонсировал увеличение сил быстрого реагирования НАТО до 300 000
НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования c нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба военного блока.
«Мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил повышенной готовности до более чем 300 000», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в канун саммита альянса в Мадриде. По словам генсека НАТО, «мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад».
Кроме того, НАТО намерено по итогам саммита повысит свою способность к усилению в условиях конфликта за счет создания значительных запасов оборудования и военного снаряжения. Также планируется нарастить возможности передового развертывания ПВО, усиление управления и контроля и создание модернизированных планов обороны «с заранее назначенными силами для защиты конкретных союзников».
Накануне испанская газета El País со ссылкой на источники сообщила, что по итогам саммита в Мадриде НАТО планирует крупнейшее развертывание в Европе со времен холодной войны. До этого в интервью газете Bild Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита назовут Россию «угрозой безопасности». В конце июня членам альянса предстоит утвердить новую стратегию, которая определит его развитие на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить.
В конце марта Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что военный блок усилит свой восточный фланг, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Кроме того, Столтенберг анонсировал, что некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, было тогда решено оказать поддержку в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности.