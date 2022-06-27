Газета
Политика

Столтенберг анонсировал увеличение сил быстрого реагирования НАТО до 300 000

Ведомости

НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования c нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба военного блока.

«Мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил повышенной готовности до более чем 300 000», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в канун саммита альянса в Мадриде. По словам генсека НАТО, «мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад».

Кроме того, НАТО намерено по итогам саммита повысит свою способность к усилению в условиях конфликта за счет создания значительных запасов оборудования и военного снаряжения. Также планируется нарастить возможности передового развертывания ПВО, усиление управления и контроля и создание модернизированных планов обороны «с заранее назначенными силами для защиты конкретных союзников».

Накануне испанская газета El País со ссылкой на источники сообщила, что по итогам саммита в Мадриде НАТО планирует крупнейшее развертывание в Европе со времен холодной войны. До этого в интервью газете Bild Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита назовут Россию «угрозой безопасности». В конце июня членам альянса предстоит утвердить новую стратегию, которая определит его развитие на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить.

В конце марта Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что военный блок усилит свой восточный фланг, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Кроме того, Столтенберг анонсировал, что некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, было тогда решено оказать поддержку в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности.

Ранее по теме: El País: НАТО планирует крупнейшее развертывание в Европе со времен холодной войны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных