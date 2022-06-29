Зеленский: Украине на оборону и защиту требуется $5 млрд ежемесячно

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что военный блок усилит свой восточный фланг, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Кроме того, Столтенберг анонсировал, что некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, было тогда решено оказать поддержку в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности. 27 июня Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования c нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек.