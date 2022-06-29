Зеленский: Украине на оборону и защиту требуется $5 млрд ежемесячно
Украине необходимо $5 млрд каждый месяц на оборону и защиту, заявил президент страны Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите НАТО в Мадриде.
«Мы имеем миллиардный дефицит и не имеем нефти и газа, за которые это можно было бы покрыть. Нам необходимо около $5 млрд ежемесячно, вы это знаете, это то, что необходимо для обороны и защиты», – сказал Зеленский.
Также он отметил, что гарантировать безопасность можно только с Украиной. «Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО, убрать серую зону, гарантировать безопасность можно только с Украиной. Просто подумайте, пожалуйста, об этом», – добавил президент.
По словам Зеленского, Украина, не являясь членом НАТО, хоть и с поддержкой, «но все-таки одна» уже четыре месяца «сдерживает» Россию, которую страны Североатлантического альянса называют «прямой угрозой». Он еще раз настоял на том, что Россию необходимо «изолировать», пока она сама не пойдет на диалог.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что военный блок усилит свой восточный фланг, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Кроме того, Столтенберг анонсировал, что некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, было тогда решено оказать поддержку в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности. 27 июня Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования c нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек.
В рамках саммита, который проходит в Мадриде с 28 по 30 июня, НАТО утвердит новую стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Ожидается, что документ признает Россию «прямой угрозой» безопасности стран альянса после начала спецоперации.