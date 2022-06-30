Пророссийские власти Запорожья сообщили о выходе первого судна с зерном из Бердянска
Из порта Бердянска (в контролируемой Россией части Запорожской области) ушло первое судно с 7000 тонн зерна, которое предназначено на экспорт в «дружественные страны». Об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.
«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал Балицкий в своем Telegram-канале, не уточнив конкретного пункта назначения корабля.
По словам руководителя пророссийской ВГА, безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России. «Разминирование Бердянского порта также обеспечивали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы», — добавил Балицкий, отметив, что сейчас «Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны», а сотрудники порта и портовое оборудование «готовы к проведению работ по перевалке грузов».
Ранее ЕС призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине, информация о соответствующих обращениях к 14 странам со стороны США также публиковалась со ссылкой на источники The New York Times. Украина обвиняет Россию в «краже» 500 000 т зерна на сумму примерно $100 млн в Херсонской и Запорожской областях. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в якобы краже украинского зерна, в частности, глава российского МИДа Сергей Лавров и другие официальные лица.
Ключевые украинские порты, через которые обычно происходил вывоз зерна из страны на экспорт, сейчас все еще подконтрольны Киеву, однако заблокированы в связи с боевыми действиями. Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. В переговорах, кроме России и Турции, участвуют также Украина и ООН. Премьер-министр Италии Марио Драги 29 июня заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна «близка к развязке», а генсек ООН Антониу Гутерриш за день до этого отмечал, что переговоры достигли «момента истины».
По информации турецкого издания Milliyet, ссылающегося на источник, знакомоый с ходом переговоров, ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна. Суда якобы начнут вывозить зерно с Украины в течение месяца после того, как механизм между Россией, Украиной, Турцией и ООН заработает. Планируется, что первыми отправятся торговые суда из одесских портов.