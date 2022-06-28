В ходе утилизации боеприпасов в порту Бердянска произошло два взрыва

В официальном Telegram-канале мэрии Бердянска жителей также заверили, что поводов для волнения из-за взрывов нет. «Жители Бердянска и гости города, сегодня, 28 июня, продолжаются работы инженерных подразделений по разминированию территории порта г. Бердянска и обезвреживанию обнаруженных взрывных устройств. Обнаруженные в течении дня взрывоопасные предметы, вывоз которых был невозможен, уничтожены на месте обнаружения (в порту) путем управляемого и контролируемого подрыва», – сообщили в мэрии.