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В ходе утилизации боеприпасов в порту Бердянска произошло два взрыва

Ведомости

В порту Бердянска произошло два взрыва в ходе утилизации неразорвавшихся боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.  

«В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы – наследство от террористов Зеленского», – написал он.

По словам Рогова, в скором времени порт Бердянска начнет работать в плановом режиме.

В официальном Telegram-канале мэрии Бердянска жителей также заверили, что поводов для волнения из-за взрывов нет. «Жители Бердянска и гости города, сегодня, 28 июня, продолжаются работы инженерных подразделений по разминированию территории порта г. Бердянска и обезвреживанию обнаруженных взрывных устройств. Обнаруженные в течении дня взрывоопасные предметы, вывоз которых был невозможен, уничтожены на месте обнаружения (в порту) путем управляемого и контролируемого подрыва», – сообщили в мэрии.

Большая часть Запорожской и Херсонской областей находится под контролем российских военных. В мае власти этих регионов заявили о планах войти в состав России.

24 мая в Минобороны сообщили, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта, а также разминировали часть побережья Азовского моря, которое прилегает к порту. 21 июня из порта вышло первое иностранное судно – турецкий «Азов Конкорд».

30 мая ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова сообщил, что власти региона при организации поставок зерна в Россию в качестве логистических решений рассматривают возможности его перевалки в том числе через порты Бердянска и Мариуполя. 15 июня стало известно, что торговый порт Херсона возобновил работу и подготовился к перевалке грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных