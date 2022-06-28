В ходе утилизации боеприпасов в порту Бердянска произошло два взрыва
В порту Бердянска произошло два взрыва в ходе утилизации неразорвавшихся боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы – наследство от террористов Зеленского», – написал он.
По словам Рогова, в скором времени порт Бердянска начнет работать в плановом режиме.
В официальном Telegram-канале мэрии Бердянска жителей также заверили, что поводов для волнения из-за взрывов нет. «Жители Бердянска и гости города, сегодня, 28 июня, продолжаются работы инженерных подразделений по разминированию территории порта г. Бердянска и обезвреживанию обнаруженных взрывных устройств. Обнаруженные в течении дня взрывоопасные предметы, вывоз которых был невозможен, уничтожены на месте обнаружения (в порту) путем управляемого и контролируемого подрыва», – сообщили в мэрии.
Большая часть Запорожской и Херсонской областей находится под контролем российских военных. В мае власти этих регионов заявили о планах войти в состав России.
30 мая ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова сообщил, что власти региона при организации поставок зерна в Россию в качестве логистических решений рассматривают возможности его перевалки в том числе через порты Бердянска и Мариуполя. 15 июня стало известно, что торговый порт Херсона возобновил работу и подготовился к перевалке грузов.