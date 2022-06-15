Газета
Общество

В Херсоне возобновил работу морской порт

Ведомости

Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

«Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы», — следует из заявления (цитата по «РИА Новости»). Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.

В мае Минобороны РФ сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. По данным ведомства, из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, а также поднято два плавучих крана.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также заявлял о необходимости налаживания эффективного взаимодействия между портами Крыма, Азовского моря (Бердянск и Мариуполь) и Херсоном. «У нас налажено сотрудничество с ДНР, подписан соответствующий протокол. В нем содержатся такие важные направления, как ведение внешнеэкономической деятельности, неотъемлемой частью которой является транспортировка грузов за рубеж», — сказал он.

Большая часть Запорожской и Херсонской областей находится под контролем российских военных. В мае власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.

Ранее по теме: Жителям Херсона и Мелитополя начали выдавать российские паспорта

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных