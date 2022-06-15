В Херсоне возобновил работу морской порт
Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.
«Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы», — следует из заявления (цитата по «РИА Новости»). Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.
В мае Минобороны РФ сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. По данным ведомства, из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, а также поднято два плавучих крана.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также заявлял о необходимости налаживания эффективного взаимодействия между портами Крыма, Азовского моря (Бердянск и Мариуполь) и Херсоном. «У нас налажено сотрудничество с ДНР, подписан соответствующий протокол. В нем содержатся такие важные направления, как ведение внешнеэкономической деятельности, неотъемлемой частью которой является транспортировка грузов за рубеж», — сказал он.
Большая часть Запорожской и Херсонской областей находится под контролем российских военных. В мае власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.