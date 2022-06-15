В Херсоне возобновил работу морской порт

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также заявлял о необходимости налаживания эффективного взаимодействия между портами Крыма, Азовского моря (Бердянск и Мариуполь) и Херсоном. «У нас налажено сотрудничество с ДНР, подписан соответствующий протокол. В нем содержатся такие важные направления, как ведение внешнеэкономической деятельности, неотъемлемой частью которой является транспортировка грузов за рубеж», — сказал он.