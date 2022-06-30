Президент Казахстана предложил отправить миротворцев в Африку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отправить 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в Конго, Мали, ЦАР и Ливане. Предложение президента зачитал министр обороны республики Руслан Жаксылыков на заседании парламента страны, трансляция которого велась на Youtube.
«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане», — процитировал предложение Токаева министр обороны республики.
По словам министра, Токаев считает последние события в регионе и мире признаком появления новых рисков и вызовов безопасности, реагирование на которые может потребовать использования военных методов. Министр обороны подчеркнул, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции, его слова приводит Tengrinews.kz.
Казахстан уже отправлял военнослужащих для участия в африканских миссиях ООН. В 2018 г. 120 миротворцев, отобранных среди казахских солдат, прибыли в Ливан для несения службы в составе Временных сил ООН, сообщалось на сайте ООН.
В настоящее время ООН на территории Африки осуществляет семь миротворческих операций, говорится на сайте ООН. В состав четырех из них войдут военные Казахстана: МИНУСМА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали), ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане), МООНСДРК (Миссия ООН по стабилизации в Демократической республике Конго), МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике).
Самая давняя из них – ВСООНЛ. Операция проводится с 1978 г. Изначально ее целью было подтверждение вывода израильских войск из Ливана после операции «Литани». В дальнейшем мандат пришлось продлить из-за продолжающихся конфликтов, в том числе Второй ливанской войны. Миротворцам приходится вести контроль за прекращением боевых действий и оказывать гуманитарную помощь.
МИНУСМА с 2013 г. помогает переходным властям Мали стабилизировать положение в стране, так как с 2012 г. в стране идет вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок.
МООНСДРК была начата в 2010 г., придя на смену МООНДРК. Переход отражал новый этап развития страны. Текущая миссия ведет миростроительство в ДРК на фоне непрекращающейся деятельности повстанческих группировок в стане. Похожая ситуация наблюдается в ЦАР, где с 2014 г. действует МИНУСКА, которая оказывает поддержку переходному процессу и предоставляет гуманитарную помощь местному населению.