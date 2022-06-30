Президент Казахстана предложил отправить миротворцев в Африку

По словам министра, Токаев считает последние события в регионе и мире признаком появления новых рисков и вызовов безопасности, реагирование на которые может потребовать использования военных методов. Министр обороны подчеркнул, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции, его слова приводит Tengrinews.kz.