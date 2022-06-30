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Президент Казахстана предложил отправить миротворцев в Африку

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отправить 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в Конго, Мали, ЦАР и Ливане. Предложение президента зачитал министр обороны республики Руслан Жаксылыков на заседании парламента страны, трансляция которого велась на Youtube.

«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане», — процитировал предложение Токаева министр обороны республики.

По словам министра, Токаев считает последние события в регионе и мире признаком появления новых рисков и вызовов безопасности, реагирование на которые может потребовать использования военных методов. Министр обороны подчеркнул, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции, его слова приводит Tengrinews.kz.

Казахстан уже отправлял военнослужащих для участия в африканских миссиях ООН. В 2018 г. 120 миротворцев, отобранных среди казахских солдат, прибыли в Ливан для несения службы в составе Временных сил ООН, сообщалось на сайте ООН.

В настоящее время ООН на территории Африки осуществляет семь миротворческих операций, говорится на сайте ООН. В состав четырех из них войдут военные Казахстана: МИНУСМА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали), ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане), МООНСДРК (Миссия ООН по стабилизации в Демократической республике Конго), МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике).

Самая давняя из них – ВСООНЛ. Операция проводится с 1978 г. Изначально ее целью было подтверждение вывода израильских войск из Ливана после операции «Литани». В дальнейшем мандат пришлось продлить из-за продолжающихся конфликтов, в том числе Второй ливанской войны. Миротворцам приходится вести контроль за прекращением боевых действий и оказывать гуманитарную помощь.

МИНУСМА с 2013 г. помогает переходным властям Мали стабилизировать положение в стране, так как с 2012 г. в стране идет вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок.

МООНСДРК была начата в 2010 г., придя на смену МООНДРК. Переход отражал новый этап развития страны. Текущая миссия ведет миростроительство в ДРК на фоне непрекращающейся деятельности повстанческих группировок в стане. Похожая ситуация наблюдается в ЦАР, где с 2014 г. действует МИНУСКА, которая оказывает поддержку переходному процессу и предоставляет гуманитарную помощь местному населению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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