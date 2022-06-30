Путин назвал действия Киева в Донбассе преступлением против человечности

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.