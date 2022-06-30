Путин назвал действия Киева в Донбассе преступлением против человечности
Действия украинской стороны в Донбассе можно квалифицировать как преступление против человечности, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам Х Петербургского международного юридического форума.
Многие кризисы в мире, в том числе ситуация на Украине, возникли из-за того, что страны отказались от совместной работы над важными мировыми проблемами.
«Все сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в нынешних условиях Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества.
Глава государства ранее заявил, что целью специальной военной операции является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России. При этом он отметил, что говорить о сроках завершения операции не стоит, а подгонять военных — неправильно.
Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.