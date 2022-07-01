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Глава МИД Финляндии: страна не будет выдавать своих граждан другим странам

Ведомости

Финляндия не будет выдавать своих граждан другим странам ни при каких условиях, заявил в интервью телеканалу Yle министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Согласно обязательствам Финляндии, она не может выдавать граждан другим странам, где им может грозить смертная казнь или пытки», – подчеркнул Хаависто (цитата по ТАСС).

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности. Об этом писал ТАСС. Также президент отмечал, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что скандинавские страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. 28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.

29 июня по итогам саммита в Мадриде Североатлантический альянс объявил о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Протокол о вступлении будет подписан 5 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных