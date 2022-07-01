Глава МИД Финляндии: страна не будет выдавать своих граждан другим странам
Финляндия не будет выдавать своих граждан другим странам ни при каких условиях, заявил в интервью телеканалу Yle министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.
«Согласно обязательствам Финляндии, она не может выдавать граждан другим странам, где им может грозить смертная казнь или пытки», – подчеркнул Хаависто (цитата по ТАСС).
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности. Об этом писал ТАСС. Также президент отмечал, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что скандинавские страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. 28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.