Глава МИД Финляндии: страна не будет выдавать своих граждан другим странам

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что скандинавские страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. 28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.