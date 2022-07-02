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Глава Генштаба ВС России проверил задействованных в операции на Украине военных

Ведомости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что командующие рассказали Герасимову о применении российских сил в ходе выполнения задач спецоперации, также он заслушал других должностных лиц «по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях». Глава Генштаба уделил особое внимание вопросам использования во время боевых действий автоматизированных систем боевого управления «в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск», добавили в Минобороны. 

На прошлой неделе командные пункты российских военных на Украине посетил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщали в военном ведомстве. Он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских ВС на основных операционных направлениях, особое внимание министр уделил «организации обеспечения боевых действий и созданию необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации военных», сообщало Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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