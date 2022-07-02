В ДНР сообщили о назначении министрами четырех управленцев из России

Поиск чиновников, депутатов и активистов, желающих уехать на работу в ДНР и ЛНР, идет через администрации губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» источники, близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа. Необходимость быстрого набора российских кадров для ДНР и ЛНР один из источников объяснил «подготовкой к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года».