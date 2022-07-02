В ДНР сообщили о назначении министрами четырех управленцев из России
Власти Донецкой народной республики (ДНР) пригласили возглавить ряд министерств четырех «опытных управленцев» из России, сообщил в субботу глава республики Денис Пушилин.
«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Так, руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, ее предшественник Михаил Кушаков станет первым замминистра, пояснил глава ДНР.
Минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, бывший руководитель ведомства Александр Оприщенко вступит в должность первого заместителя. В качестве министра угля и энергетики будет работать россиянин Андрей Чертков, бывший глава министерства станет его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев, а Денис Курашов будет работать в должности замминистра связи.
8 июня депутаты Народного совета ДНР согласовали назначение на должность нового главы правительства республики директора департамента Министерства промышленности и торговли России Виталия Хоценко. Правительство ДНР во главе с премьером Александром Ананченко до этого указом Пушилина было отправлено в отставку.
Поиск чиновников, депутатов и активистов, желающих уехать на работу в ДНР и ЛНР, идет через администрации губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» источники, близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа. Необходимость быстрого набора российских кадров для ДНР и ЛНР один из источников объяснил «подготовкой к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года».