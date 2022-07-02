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Политика

В ДНР сообщили о назначении министрами четырех управленцев из России

Ведомости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) пригласили возглавить ряд министерств четырех «опытных управленцев» из России, сообщил в субботу глава республики Денис Пушилин. 

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых  компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.  

Так, руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, ее предшественник Михаил Кушаков станет первым замминистра, пояснил глава ДНР.

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Минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, бывший руководитель ведомства Александр Оприщенко вступит в должность первого заместителя. В качестве министра угля и энергетики будет работать россиянин Андрей Чертков, бывший глава министерства станет его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев, а Денис Курашов будет работать в должности замминистра связи.

8 июня депутаты Народного совета ДНР согласовали назначение на должность нового главы правительства республики директора департамента Министерства промышленности и торговли России Виталия Хоценко. Правительство ДНР во главе с премьером Александром Ананченко до этого указом Пушилина было отправлено в отставку. 

Поиск чиновников, депутатов и активистов, желающих уехать на работу в ДНР и ЛНР, идет через администрации губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» источники, близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа. Необходимость быстрого набора российских кадров для ДНР и ЛНР один из источников объяснил «подготовкой к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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