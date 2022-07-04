Глава МИД Великобритании заявила о планах арестовать активы россиян в стране
Власти Великобритании планируют арестовать имущество россиян в стране и передать его Украине, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Она заявила, что поддерживает такое предложение.
«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила Трасс (цитата по Guardian).
По ее словам, такая инициатива может потребовать изменения законодательства. Издание пояснило, что Лондон может передать арестованные активы частным лицам в качестве возмещения ущерба или правительству Украины. Сейчас Великобритания может заморозить активы россиян на 56 дней и затем продлить заморозку еще на 56 дней, в течение которых владелец не может распоряжаться своим имуществом.
Ранее власти нескольких стран заявляли о планах арестовать и конфисковать российские активы и передать их на восстановление Украины. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщал, что в рамках санкций Евросоюз заморозил резервы Банка России на сумму 23 млрд евро, а также физические активы россиян стоимостью 10 млрд евро. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных активов России. Он отметил, что власти США заморозили российские активы на $100 млрд.
Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что воровство чужих активов приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — подчеркнул он.