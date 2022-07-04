Глава МИД Великобритании заявила о планах арестовать активы россиян в стране

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила Трасс (цитата по Guardian).