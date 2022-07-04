Финляндия и Швеция подтвердили готовность вступить в НАТО
Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.
«Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник (4 июля 2022 г.), как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», – говорится в сообщении.
5 июля после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны должны подписать протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы будут отправлены странам-членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая этого года на фоне спецоперации на Украине. Изначально рассмотрение заявок блокировала Турция, поскольку власти этих стран поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана турецкими властями террористической. 28 июня главы МИД Финляндии, Швеции и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает поддержку Анкары.
По итогам саммита в Мадриде 29 июня НАТО объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в свой состав. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Но вступление будет возможно, если парламенты всех стран — членов НАТО одобрят такое решение.
Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.