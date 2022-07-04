Финляндия и Швеция подтвердили готовность вступить в НАТО

«Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник (4 июля 2022 г.), как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», – говорится в сообщении.