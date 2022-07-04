Киев создает военные администрации на подконтрольных территориях Донецкой области

Указ подписан во исполнение закона Украины «О правовом режиме военного положения». Военные администрации будут созданы в Бахмуте, Краматорске, Курахово, Лимане, Николаеве, Святогорске, Сиверске, Соледарске и Часовом Яре, а также в Большой Новоселковке, Черкасском, Шахово, Комаре и Звановке.