Киев создает военные администрации на подконтрольных территориях Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населенных пунктах на территории Донецкой области, следует из опубликованного на официальном сайте украинского президента документа.
Указ подписан во исполнение закона Украины «О правовом режиме военного положения». Военные администрации будут созданы в Бахмуте, Краматорске, Курахово, Лимане, Николаеве, Святогорске, Сиверске, Соледарске и Часовом Яре, а также в Большой Новоселковке, Черкасском, Шахово, Комаре и Звановке.
Документ вступает в силу со дня публикации. «Генеральному штабу вооруженных сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить согласно закона Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа», – говорится в документе.
В ходе спецоперации под контроль Вооруженных сил России и властей Донецкой народной республики (ДНР) перешли города Волноваха, Мариуполь и Святогорск, уточняют РИА «Новости».
3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Министр отметил, что населенные пункты республики были освобождены в результате «успешных боевых действий» российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами.