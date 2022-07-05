Член экипажа опроверг задержание сухогруза с зерном из Бердянска в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с сухогрузом. Власти Казахстана могут расторгнуть договор с компанией, арендовавшей судно «Жибек Жолы», в случае нарушения правовых норм, заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики 5 июля. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Анкара начала расследование происхождения зерна на сухогрузе, однако публично эта информация не транслировалась. Так, в посольстве России в Турции сообщали ТАСС, что турецкие официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.