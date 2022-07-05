Член экипажа опроверг задержание сухогруза с зерном из Бердянска в Турции
Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза «Жибек Жолы» с зерном, о которой сообщала Украина, судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ТАСС сообщил один из членов экипажа.
«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось. Судно просто стоит на якоре в связи с погодными условиями», — сказал собеседник агентства. По его словам, на судно приехал сюрвейер для осмотра груза согласно штатной процедуре.
О задержании «Жибек Жолы» стало известно 3 июля. Оно ходит под российским флагом, принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping (структура казахстанского железнодорожного оператора «Казахстан темир жолы», КТЖ). В компании заявили, что еще в октябре 2021 г. заключили договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией «Грин-Лайн» сроком до 30 ноября 2022 г., писали «РИА Новости».
Агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара ранее сообщило, что российское грузовое судно якобы с украинским зерном было задержано турецкой таможней. Дипломат добавил, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей.
Генпрокуратура Украины также направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом 7000 т. О том, что из Бердянска впервые отправилось судно именно с названным объемом зерна, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий 30 июня, не называя самого судна. Согласно письму украинской Генпрокуратуры, Киев попросил «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с сухогрузом. Власти Казахстана могут расторгнуть договор с компанией, арендовавшей судно «Жибек Жолы», в случае нарушения правовых норм, заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики 5 июля. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Анкара начала расследование происхождения зерна на сухогрузе, однако публично эта информация не транслировалась. Так, в посольстве России в Турции сообщали ТАСС, что турецкие официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.