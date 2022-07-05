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Путин поддержал усилия Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля. Путин в ходе беседы выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в автономии Каракалпакстан.

Главы государств также обсудили график предстоящих контактов. «Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении Кремля.

В конце мая в Узбекистане была создана комиссия по разработке поправок в Конституцию. Из-за них с начала июля в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, проходили протестные акции. В частности, акции были спровоцированы предложением исключить из основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

В регионе был введен режим чрезвычайного положения. 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, также есть пострадавшие. Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан 2 июля с предложением о сохранении суверенитета Каракалпакии в Конституции страны и права республики на выход из состава Узбекистана. В итоге статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Узбекистана останутся без изменений.

Также власти собираются продлить общественное обсуждение поправок в Конституцию страны до 15 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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