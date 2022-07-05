Путин поддержал усилия Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля. Путин в ходе беседы выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в автономии Каракалпакстан.
Главы государств также обсудили график предстоящих контактов. «Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении Кремля.
В конце мая в Узбекистане была создана комиссия по разработке поправок в Конституцию. Из-за них с начала июля в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, проходили протестные акции. В частности, акции были спровоцированы предложением исключить из основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
В регионе был введен режим чрезвычайного положения. 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, также есть пострадавшие. Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан 2 июля с предложением о сохранении суверенитета Каракалпакии в Конституции страны и права республики на выход из состава Узбекистана. В итоге статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Узбекистана останутся без изменений.
Также власти собираются продлить общественное обсуждение поправок в Конституцию страны до 15 июля.