Путин поддержал усилия Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане

В регионе был введен режим чрезвычайного положения. 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, также есть пострадавшие. Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан 2 июля с предложением о сохранении суверенитета Каракалпакии в Конституции страны и права республики на выход из состава Узбекистана. В итоге статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Узбекистана останутся без изменений.