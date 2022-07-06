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Песков оценил возможность расторжения договора России и Норвегии

Ведомости

Официальная позиция России о возможности денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане пока не сформулирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, сформулировать какую-то позицию. Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая, никакой официальной позиции на этот счет нет», — отметил представитель Кремля, выразив надежду, что проблема будет урегулирована путем диалога. 

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств.

Норвежская сторона в лице пресс-секретаря МИДа Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между королевством и Россией не может быть расторгнут. «Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», – пояснила пресс-секретарь. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.

Предложение о денонсации договора поступило после того, как Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. 29 июня в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.

Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.

Ранее по теме: В Осло назвали невозможным расторжение договора о разграничении морских пространств

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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