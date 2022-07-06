Песков оценил возможность расторжения договора России и Норвегии

Норвежская сторона в лице пресс-секретаря МИДа Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между королевством и Россией не может быть расторгнут. «Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», – пояснила пресс-секретарь. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.