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Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской

Ведомости

США стоит помнить о том, что Аляска была российской территорией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего за сессию заседания нижней палаты парламента. Трансляция велась на сайте Госдумы.

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — подчеркнул Володин. По его словам, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум.

«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов, выбор [своих граждан]. Что тут скажешь?» — заключил Володин.

В 1799-1867 гг. Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русско-американской компании — полугосударственной колониальной торговой компании. После Крымской войны территории было решено продать. Договор о продаже Аляски США подписали в марте 1867 г. в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных