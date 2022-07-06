Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — подчеркнул Володин. По его словам, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум.