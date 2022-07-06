Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской
США стоит помнить о том, что Аляска была российской территорией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего за сессию заседания нижней палаты парламента. Трансляция велась на сайте Госдумы.
«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — подчеркнул Володин. По его словам, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум.
«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов, выбор [своих граждан]. Что тут скажешь?» — заключил Володин.
В 1799-1867 гг. Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русско-американской компании — полугосударственной колониальной торговой компании. После Крымской войны территории было решено продать. Договор о продаже Аляски США подписали в марте 1867 г. в Вашингтоне.