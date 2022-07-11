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ЕС создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков с Украины

Ведомости

Еврокомиссия создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и трафиком людей с Украины, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

«Сегодня ЕС запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии, который будет действовать в шести приоритетных областях: борьба с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и перевозкой наркотиков», — отметила Йоханссон (цитата по ТАСС).

В начале июня глава Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Юрген Шток высказывал опасения по поводу того, что существенная часть оружия, которое поставляется на Украину, в дальнейшем может попасть в руки преступников. По его словам, преступные группировки уже думают о том, как получить доступ к оружию, в том числе тяжелому.

Аналогичные опасения высказывала и директор Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль. «Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами», — отметила она, добавив, что организация планирует создать международную рабочую группу по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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