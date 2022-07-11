ЕС создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков с Украины

Аналогичные опасения высказывала и директор Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль. «Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами», — отметила она, добавив, что организация планирует создать международную рабочую группу по этому вопросу.