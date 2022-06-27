Генпрокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение в превышении полномочий
Генеральная прокуратура Молдавии предъявила обвинение бывшему президенту страны Игорю Додону в превышении служебных полномочий в рамках организованной преступной группы, говорится на сайте ведомства.
В прокуратуре отметили, что действия, в которых обвиняют Додона, были совершены в 2008-2009 гг., когда он занимал должность первого вице-премьера и министра экономики и торговли. В прокуратуре заявили, что в это время он подписал соглашение, в соответствии с которым в мае 2008 г. гендиректор АО «Energocom» заключил контракт на закупку электроэнергии для Молдавии с компанией из Венгрии вопреки нарушению законодательства.
Согласно договору, цена электричества с мая по сентябрь 2008 г. составляла $0,053 за 1 кВ/ч и с октября 2008 г. по июня 2009 г. — $0,058 за 1 кВ/ч, хотя компания уже заключила два контракта на поставку электроэнергии на 29% дешевле. В результате государству был нанесен ущерб в размере $11 927 173, которые затем перевели на счета оффшорных компаний. Эти действия также привели к росту тарифов на электричество, что сказалось на конечных потребителях – гражданах Молдавии.
В Генпрокуратуре сообщили, что на слушаниях Додон не признал свою вину.