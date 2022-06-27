Генпрокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение в превышении полномочий

Согласно договору, цена электричества с мая по сентябрь 2008 г. составляла $0,053 за 1 кВ/ч и с октября 2008 г. по июня 2009 г. — $0,058 за 1 кВ/ч, хотя компания уже заключила два контракта на поставку электроэнергии на 29% дешевле. В результате государству был нанесен ущерб в размере $11 927 173, которые затем перевели на счета оффшорных компаний. Эти действия также привели к росту тарифов на электричество, что сказалось на конечных потребителях – гражданах Молдавии.