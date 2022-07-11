Неизвестные избили в Крыму военного за символ Z на одежде

В середине июня в социальных сетях было опубликовано видео, на котором в автосервисе в крымском поселке Видное отказали автомобилю с символикой Z в вулканизации шин в связи с тем, что «не помогают военным». 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщали, что автосервис будет снесен в связи с тем, что он был построен незаконно.