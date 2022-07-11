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Неизвестные избили в Крыму военного за символ Z на одежде

Ведомости

В курортном городе Судак в Крыму неизвестные избили российского военного за символику Z на одежде, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, военный проходил лечение в местном санатории. «Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал Крючков.

Советник главы Крыма отметил, что пострадавший написал заявление в полицию, расследованием занимается МВД и уже разыскивает нападавших.

В середине июня в социальных сетях было опубликовано видео, на котором в автосервисе в крымском поселке Видное отказали автомобилю с символикой Z в вулканизации шин в связи с тем, что «не помогают военным». 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщали, что автосервис будет снесен в связи с тем, что он был построен незаконно.

В середине апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V. Тогда фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста. Публичная демонстрация ленточки и символов Z и V будет наказываться штрафами от 4500 ($250) до 9000 леев ($500) для физических лиц. Запрет не коснется наградных планок и лент орденов.

В мае дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал российского гимнаста Ивана Куляка на год из-за того, что в начале марта он вышел на награждение этапа кубка мира в Дохе с нанесенной на форму буквой Z.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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