Неизвестные избили в Крыму военного за символ Z на одежде
В курортном городе Судак в Крыму неизвестные избили российского военного за символику Z на одежде, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.
По его словам, военный проходил лечение в местном санатории. «Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал Крючков.
Советник главы Крыма отметил, что пострадавший написал заявление в полицию, расследованием занимается МВД и уже разыскивает нападавших.
В середине июня в социальных сетях было опубликовано видео, на котором в автосервисе в крымском поселке Видное отказали автомобилю с символикой Z в вулканизации шин в связи с тем, что «не помогают военным». 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщали, что автосервис будет снесен в связи с тем, что он был построен незаконно.
В середине апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V. Тогда фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста. Публичная демонстрация ленточки и символов Z и V будет наказываться штрафами от 4500 ($250) до 9000 леев ($500) для физических лиц. Запрет не коснется наградных планок и лент орденов.
В мае дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал российского гимнаста Ивана Куляка на год из-за того, что в начале марта он вышел на награждение этапа кубка мира в Дохе с нанесенной на форму буквой Z.
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